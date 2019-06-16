نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 16/6/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 16/6/2019.













يوقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساء اليوم، بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الوادي الجديد لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة للتمور.





في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير الدعم اللازم لتطوير مستشفي ابو الريش لعلاج الاطفال بالمجان نجحت الوزارة في زيادة الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" إلى المستشفي ليصل إلى 18 مليون دولار (306 مليون جنيه).





كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاحد، عن أن الهيئة العامة للاستثمار قامت برفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين من خلال مراكز خدمات المستثمرين.





قال المجلس التصديري للأثاث، أن السعودية والإمارات وعمان جاءت في مقدمة الدول المستوردة.





أكدت الدكتورة دينا صالح، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"، أن العلاقة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصر منذ إنشائه في عام 1977 متميزة، مشيرة إلى أن الصندوق قام بإعداد استراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة الدولة للتنمية الزراعية.





أعلنت اللجنة المختصة بانتخابات غرفة الجيزة التجارية، عن فوز قائمة "أفعال لا أقوال" برئاسة عادل ناصر رئيس الغرفة، بكامل أعضاء مجلس إدارة الغرفة للمنتخبين للدورة الجديدة (2019-2023).





كشف النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الليمون كل هذا الوقت "مفتعل" من قبل بعض التجار الكبار المنتمين لجماعة الإخوان.





يترقب العديد من المواطنين خطوة وزارة التموين لإضافة المواليد على البطاقات التموينية، في ظل إعلان الوزارة عن ضمهم إلى منظومة الدعم اعتبارًا من منتصف يونيو الجاري.





دعا اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة "العاصمة الإدارية"، وفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية لمصر الذي تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال زيارته "العاصمة الإدارية" إلى الاستثمار في المشروع.





يزور مصر وفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، يضم 40 شركة من كبرى الشركات العقارية والمطورين العقاريين السعوديين للبحث عن الفرص الاستثمارية بمصر بإستضافة من جمعية رجال الأعمال المصريين، فى الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجارى.





وقع محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، ودكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، بروتوكول تعاون.





أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية من خلال شركة "ايماك Emak " عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لمستقبل مراكز البيانات العملاقة “Future of Data Centers” ، والذي سيعقد في الفترة ما بين 16 – 18 يونيو الجارى.