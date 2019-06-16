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عادل ناصر يفوز برئاسة غرفة الجيزة التجارية

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:44 م
عادل ناصر يفوز برئاسة غرفة الجيزة التجارية
عادل نصر
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلنت اللجنة المختصة بانتخابات غرفة الجيزة التجارية، عن فوز قائمة "أفعال لا أقوال" برئاسة عادل ناصر رئيس الغرفة، بكامل أعضاء مجلس إدارة الغرفة للمنتخبين للدورة الجديدة (2019-2023).

وحصل أحمد حجازي على أعلى الأصوات مسجلاً 1132 صوتا، وتلاه عادل ناصر بعدد أصوات 1113 صوتا، ومحمد إمبابي 1091 صوتا، وأحمد الخولي 1085 صوتا، وأسامة الرفاعي 1077 صوتا، وهندي مصطفى هندي 1056 صوتا، ومحمد هداية الحداد 1056 صوتا، وعمر بلبع 1004 أصوات.

وأسفرت باقي النتائج عن حصد صابر صباحي 512 صوتا، وعبد الله غراب 481 صوتا، وأحمد سعد 410 أصوات، ومحمد زين العابدين 422 صوتا، وهشام الدجوي 401 صوت، وعصام بدر الدين 401 صوت، ويحيى كاسب 390 صوتا، وياسر سمير 388 صوتا، وعصام سلام 63 صوتا، وأحمد مخيمر 42 صوتا.

كما حصل صلاح أنيس على 30 صوتا، وحسين صادق 27 صوتا، ومي البطران 27 صوتا، ومصطفى عاشور 26 صوتا، ويوسف الجزار 25 صوتا، وأشرف إبراهيم 24 صوتا، ومحمد صادق السويدي 22 صوتا، وأشرف أيوب 21 صوتا، وحمادة فاروق 19 صوتا، وسعيد الخباز 15 صوتا.
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