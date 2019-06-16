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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:07 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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حافظ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري علي حالة الاستقرار النسبي التي بدأت منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم الأحد، عند نفس معدلاتها مع تعطل عمل البنوك اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
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