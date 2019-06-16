سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء

حافظ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري علي حالة الاستقرار النسبي التي بدأت منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم الأحد، عند نفس معدلاتها مع تعطل عمل البنوك اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى:





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع