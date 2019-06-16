"التموين" توقع بروتوكول لإنشاء منطقة لوجيستية للتمور

يوقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساء اليوم، بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الوادي الجديد لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة للتمور.





ويشهد توقيع البروتوكول، بمقر الوزارة، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.







