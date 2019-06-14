نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يوجه بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني للمترو

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، السيسي يوجه بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني للمترو، ومراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات.

مراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، قافلة طبية مجانية بمركز شباب العبور، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

السيسي يوجه بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني للمترو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

"الوزراء" يوافق على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك.

الكويت تنفي اعلان حالة الاستعداد القصوى

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية اليوم اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية مؤكدا أن الدولة لم تعلن " حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الاعلام و منصات التواصل الاجتماعي .

قطر تقلص حصتها من بورصة اسطنبول

أفادت صحيفة الجمهورية التركية، أن قطر قلصت حصتها في بورصة اسطنبول خلال الخمسة أشهر الأخيرة حتى وصلت في هذه المدة إلى 31% من حصة القطريين، في وصف ذكرته الصحيفة بـ”ملفت للأنظار”.