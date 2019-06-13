الكويت تنفي اعلان حالة الاستعداد القصوى

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية اليوم اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية مؤكدا أن الدولة لم تعلن " حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الاعلام و منصات التواصل الاجتماعي .





و نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية قوله إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت موضحا أنه لم يتم الاعلان عن إجراءات قصوى .



