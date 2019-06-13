السيسي يوجه بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني للمترو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوي الجمهورية.





وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها.





كما وجه بالانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات.





كما شدد الرئيس على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار ذات الجودة العالية، وكذلك تطوير ورش الصيانة مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات.





ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وذلك في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع العلمين – السخنة، ودراسة امتداده لمدينة السويس.





وفيما يخص مترو الأنفاق، وجه الرئيس بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني، لضمان تحقيق أعلى معدلات التأمين والسلامة وراحة الركاب.





كما وجه الرئيس بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربطها بالمناطق الاستثمارية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من الموانئ المصرية.





وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي والتمويلي لخطط ومشروعات وزارة النقل والهيئات التابعة لها، سواء الحالية وكذلك المستقبلية على مستوي الجمهورية، خاصة السكك الحديدية، وقطاع الأنفاق، والطرق والكباري، والنقل البرى والنهري والموانئ البرية والجافة، وهى المشروعات التي تهدف إلى تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد ومنع تكدس الحاويات والبضائع بالموانئ البحرية، فضلاً عن تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع. كما عرضت الدكتورة سحر نصر الموقف التمويلي لمشروعات قطاع وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.



