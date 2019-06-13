مراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، قافلة طبية مجانية بمركز شباب العبور، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.





استهدفت القافلة الطبية الوافدات السوريات والمواطنات المصريات، وشملت الفعاليات تنظيم ندوة توعية لاكتشاف الأورام مبكرًا، بالإضافة إلى تنفيذ دورة دعم نفسي لمدة يومين.



