ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات

الخميس 13/يونيو/2019 - 08:10 م
مراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات
Advertisements
طباعة
أسماء قورة
 
Advertisements
نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، قافلة طبية مجانية بمركز شباب العبور، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

استهدفت القافلة الطبية الوافدات السوريات والمواطنات المصريات، وشملت الفعاليات تنظيم ندوة توعية لاكتشاف الأورام مبكرًا، بالإضافة إلى تنفيذ دورة دعم نفسي لمدة يومين.

يأتي ذلك في إطار برنامج دعم الوافدات السوريات، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الصندوق، وضمن مجموعة البرامج والمشروعات لدعم الوافدات السوريات، والتي تشمل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والبرامج في مجالات الأعمال اليدوية، ومجال الإرشاد والدعم النفسي والأزمات الإنسانية، وذلِك بهدف دمجهن في المجتمع المصري والتشجيع على اتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي