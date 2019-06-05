نشرة أخبار الظهيرة.. الداخلية: مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين في هجوم العريش
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:00 م
الفجر
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توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين في هجوم بالعريش، بالإضافة إلى أداء الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.
أكدت وزارة الداخلية، أنه تم استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم لكمين أمنى جنوب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران معها مما أسفر عن مقتل 5 من تلك العناصر الإرهابية.
وأوضح بيان صادر منذ قليل عن وزارة الداخلية، أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات حاليًا بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.
وحرص على الاحتفال كبار السن والأطفال والسيدات والرجال، وسط انتشار بائعي لعب الأطفال والزينة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار لأفراد الأمن بمحيط ساحة المسجد، وانتشار لأجواء الفرحة والألوان ومظاهر الاحتفال.
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسببت في استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية لضبط الجناة.
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموقف إنساني مع نجلة النقيب شهيد عبد القادر مجدي محمد رمضان، خلال تكريم عدد من أبناء شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.
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