نشرة أخبار الظهيرة.. الداخلية: مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين في هجوم العريش

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين في هجوم بالعريش، بالإضافة إلى أداء الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.

أكدت وزارة الداخلية، أنه تم استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم لكمين أمنى جنوب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران معها مما أسفر عن مقتل 5 من تلك العناصر الإرهابية.





وأوضح بيان صادر منذ قليل عن وزارة الداخلية، أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات حاليًا بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.