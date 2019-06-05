"حق الشهيد رجع".. مصرع 6 مجرمين متورطين في واقعة استشهاد ضابط بمديرية أمن الشرقية

أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسببت في استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية لضبط الجناة.





وأمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبي الواقعة كلٍ من: "محمود .م . ح" وشهرته محمود الزونجي (سن 34 عاطل ، مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق إتهامه فى عدد "14" قضية (قتل، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، سلاح ، استعراض قوة)، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في عدد"14" قضية (سرقه بالاكراه ، إطلاق أعيره نارية، قتل، سلاح ناري، اتجار في المواد المخدرة، شروع فى قتل)، "محمد .م . ح" "شقيق الأول" وشهرته محمد الزونجي (سن 32 عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه فى عدد "10" قضايا (مخدرات ، سلاح نارى ، سلاح أبيض ، إستعراض قوة ) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد "4" قضايا (مخدرات ، سلاح نارى ، إستعراض قوة، ضرب).





وكما ثبت تورط كل من: "إسلام .إ .ع" وشهرته إسلام الام "هارب" ( سن 35 عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والسابق إتهامه فى عدد "5" قضايا (مخدرات، سلاح وذخيره ، إيصال أمانة، ضرب)، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية (سلاح وذخيرة )، "محمود .ع ع"، وشهرته محمود العصلوجى (سن 30 عاطل ومقيم الكتيبة بمركز بلبيس )، و"رمضان .ا .م" وشهرته رمضان أبو عيسى (سن 25 عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضيتي (قتل ، مخدرات).

وبتكثيف التحريات أمكن لفريق البحث تحديد موقع إختباء المتهمين بإحدى مزارع الدواجن المهجوره بناحيه كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الاجراءات تم إستهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.





وفور وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التى تعاملت معهم على الفور لمدة ثلاث ساعات متصلة مما أسفر عن مصرع كلٍ من: المتهم الأول والثانى والرابع والخامس وإثنان من معاونيهم وهما كل من: "عصام .ع .م"، (سن25 عاطل ومقيم بمركز بلبيس )، ومجهول "جار تحديده"، وضُبط بحوزتهم عدد (6 قنابل متنوعة " حارقة وهجومية ومحدثة للصوت")، عدد "7" قطع سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية ، بندقية آلية غربى ، طبنجة، مسدس صوت )- عدد "12" خزينه متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية ، عدد 8 هواتف محمولة ، مبلغ مالى وقدره (40 ألف جنيه)، وجار استهداف المتهم الثالث وضبطه.



