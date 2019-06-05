عاجل.. الداخلية: مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين في هجوم العريش (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:12 ص
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أكدت وزارة الداخلية، أنه تم استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم لكمين أمنى جنوب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران معها مما أسفر عن مقتل 5 من تلك العناصر الإرهابية.
وأوضح بيان صادر منذ قليل عن وزارة الداخلية، أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات حاليًا بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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