موقف إنساني من الرئيس السيسي مع ابنة أحد الشهداء



وحمل السيسي الطفلة الصغيرة أثناء التكريم، وعندما حاول إعادتها لوالدتها رفضت الطفل فظل يحملها حتى أثناء تكريم باقي الأسر.



كان السيسي قد أعلن في احتفال ليلة القدر، أنه سوف يستقبل أبناء الشهداء للاحتفال معهم في أول أيام العيد.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسد، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.



وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموقف إنساني مع نجلة النقيب شهيد عبد القادر مجدي محمد رمضان، خلال تكريم عدد من أبناء شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.