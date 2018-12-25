أبرز أخبار التوك شو الإثنين 24-12-2018
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 12:27 ص
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أمنية فوزي - رقية جمال - هدى عبدالرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تعليق ناري من عمرو أديب على احتمالية ضم لاعب إسرائيلي لنادي ليفربول
قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي ليفربول والذي ينتمي له المصري محمد صلاح يفكر أن يستعين بلاعب إسرائيلي يلعب في النمسا.
"شعبة السيارات" تكشف عن المركبات المستفيدة من التخفيض الجمركي
قال نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، إن هناك 5 أنواع من السيارات التى تُصنع في اوروبا سيتم تطبيق الإعفاء الجمركي عليها يناير المقبل، وهي: "نيسان صني، تويوتا كورولا، كيا سبورتاج، وهونداي، والسيارة نيسان القشقاي".
"الحاصلات الزراعية": أسعار العدس في مصر الأقل على مستوى العالم
قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس في مصر أصبحت أقل من سعره فى جميع بلاد العالم.
السيسي يبكي متأثرًا بغناء الأطفال في حفل ذوي الإعاقة (فيديو)
بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متأثرًا بغناء الأطفال ذوي الإعاقة، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، حيث تضمنت الأغنية كلمات تؤكد بأن ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على الحياة، وبأن لهم دورًا في المجتمع.
نص كلمة الرئيس السيسي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة (فيديو)
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وزيرة التضامن: "السيسي بيجبر خاطر الجميع"
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي يرى أن الله يحفظ مصر بفضل متحدي الإعاقة، وهم يحبونه بصدق، متوجهه بالشكر للرئيس السيسي لدعم قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: "الرئيس له لافتات جميلة مع الصغير والكبير، وبيجبر خاطر الجميع".
وزيرة التضامن: 4 مليار و2 مليون جنيه دعم نقدي لذوي الإعاقة كل عام (فيديو)
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا بد أن يكون هناك فرص عمل لذوي الإعاقة على حسب الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك دعم نقدي لذوي الإعاقة؛ يتيح لحوالي 900 ألف معاق 4 مليار و2 مليون جنيه كل عام.
الإبراشي عن زفاف أحمد فلوكس وهنا شيحا بحضور الرئيس: سابقة لم تحدث في العالم
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قيام الفنان أحمد فلوكس، والفنانة هنا شيحة بإعداد زفافهما في اليوم العالمي كنوع من الاحتفال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقة أولى في العالم.
أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سبب استقالة وزير الدفاع الأمريكي
وكشف "موسى"، عن الأسباب الحقيقة وراء استقالة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بعد انسحاب بلاده من سوريا قائلًا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يريد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد ولكن وزير الدفاع رفض".
أحمد رأفت عن مصافحته للرئيس السيسي: "شعرت بأني أمام والدي"
قال المهندس أحمد رأفت، أحد المشاركين باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن تكريم الرئيس لمتحدي الإعاقة وسام على صدر الجميع، متابعًا: "وأنا بصافح الرئيس شعرت بأني أمام والدي"، مطالبا بتغير نظرة المجتمع نحوهم.
تعليق ناري من عمرو أديب على احتمالية ضم لاعب إسرائيلي لنادي ليفربول
قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي ليفربول والذي ينتمي له المصري محمد صلاح يفكر أن يستعين بلاعب إسرائيلي يلعب في النمسا.
"شعبة السيارات" تكشف عن المركبات المستفيدة من التخفيض الجمركي
قال نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، إن هناك 5 أنواع من السيارات التى تُصنع في اوروبا سيتم تطبيق الإعفاء الجمركي عليها يناير المقبل، وهي: "نيسان صني، تويوتا كورولا، كيا سبورتاج، وهونداي، والسيارة نيسان القشقاي".
"الحاصلات الزراعية": أسعار العدس في مصر الأقل على مستوى العالم
قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس في مصر أصبحت أقل من سعره فى جميع بلاد العالم.
السيسي يبكي متأثرًا بغناء الأطفال في حفل ذوي الإعاقة (فيديو)
بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متأثرًا بغناء الأطفال ذوي الإعاقة، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، حيث تضمنت الأغنية كلمات تؤكد بأن ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على الحياة، وبأن لهم دورًا في المجتمع.
نص كلمة الرئيس السيسي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة (فيديو)
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وزيرة التضامن: "السيسي بيجبر خاطر الجميع"
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي يرى أن الله يحفظ مصر بفضل متحدي الإعاقة، وهم يحبونه بصدق، متوجهه بالشكر للرئيس السيسي لدعم قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: "الرئيس له لافتات جميلة مع الصغير والكبير، وبيجبر خاطر الجميع".
وزيرة التضامن: 4 مليار و2 مليون جنيه دعم نقدي لذوي الإعاقة كل عام (فيديو)
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا بد أن يكون هناك فرص عمل لذوي الإعاقة على حسب الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك دعم نقدي لذوي الإعاقة؛ يتيح لحوالي 900 ألف معاق 4 مليار و2 مليون جنيه كل عام.
الإبراشي عن زفاف أحمد فلوكس وهنا شيحا بحضور الرئيس: سابقة لم تحدث في العالم
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قيام الفنان أحمد فلوكس، والفنانة هنا شيحة بإعداد زفافهما في اليوم العالمي كنوع من الاحتفال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقة أولى في العالم.
أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سبب استقالة وزير الدفاع الأمريكي
وكشف "موسى"، عن الأسباب الحقيقة وراء استقالة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بعد انسحاب بلاده من سوريا قائلًا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يريد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد ولكن وزير الدفاع رفض".
أحمد رأفت عن مصافحته للرئيس السيسي: "شعرت بأني أمام والدي"
قال المهندس أحمد رأفت، أحد المشاركين باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن تكريم الرئيس لمتحدي الإعاقة وسام على صدر الجميع، متابعًا: "وأنا بصافح الرئيس شعرت بأني أمام والدي"، مطالبا بتغير نظرة المجتمع نحوهم.
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