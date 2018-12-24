وزيرة التضامن: 4 مليار و2 مليون جنيه دعم نقدي لذوي الإعاقة كل عام (فيديو)





وأقيم الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ونظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.



وشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف، وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».







قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نافذ منذ تاريخ صدوره، ولكن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد إلتزامات كل وزارة.وأكدت "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الأهم من القانون هو الروح التي بثها عام الإعاقة في كل الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني، لافتة إلى أن المجتمع تكاتف وأصبح أكثر وعيًا بحقوق المعاقين.وأشارت إلى أن حضارة المجتمعات تقاس بمدى قدرتها على دمج ذوي الإعاقة فيها، متابعة: "لأول مرة يكون هناك عقوبات وجزاءات على من لا يلتزم بتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة".وأضافت أنه لا بد أن يكون هناك فرص عمل لذوي الإعاقة على حسب الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك دعم نقدي لذوي الإعاقة؛ يتيح لحوالي 900 ألف معاق 4 مليار و2 مليون جنيه كل عام.وتابعت: "نعمل على إتاحة جمع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه ليست نهاية للعام بل بداية لانطلاقة حقيقية تجاه هذه الفئة".