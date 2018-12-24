أحمد رأفت عن مصافحته للرئيس السيسي: "شعرت بأني أمام والدي"



وقال "رأفت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن تكريم الرئيس لمتحدي الإعاقة وسام على صدر الجميع، متابعًا: "وأنا بصافح الرئيس شعرت بأني أمام والدي"، مطالبا بتغير نظرة المجتمع نحوهم.



وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة صباح اليوم وهو ما يعد حدثا تاريخيا يكون خير ختام لعام الإعاقة.



وقالت والي خلال احتفالية وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، باليوم العالمي للإعاقة تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية، إن مصر وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح ونُشرت في الجريدة الرسمية بعد 10 سنوات من الانتظار.



أعرب المهندس أحمد رأفت، أحد المشاركين باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنماذج من ذوي الإعاقة في يومهم العالمي وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، مضيفا: "فخور بنماذج العزيمة والتحدي.. ولما الرئيس بيكرم واحد منهم بحس إن أنا اللي بتكرم".