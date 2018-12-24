أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سبب استقالة وزير الدفاع الأمريكي

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد الأمريكي قائم على ثروات دول العالم العربي المنهارة جراء الحروب.



وكشف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، عن الأسباب الحقيقة وراء استقالة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بعد انسحاب بلاده من سوريا قائلًا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يريد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد ولكن وزير الدفاع رفض".



وأضاف أن ترامب كان يريد أيضًا توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية ولكن وزير الدفاع الأمريكي رفض، كما كان يريد ضرب مواقع إيرانية في سوريا ولكن تم رفض طلبه أيضَا، ولذلك تخلص "ترامب" من وزير الدفاع.



يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أعلن فجأة استقالته يوم الخميس الماضي من منصبه، إثر اختلافه مع الرئيس دونالد ترامب في السياسات الخارجية، وذلك بعد يوم واحد من قرار ترامب سحب قواته بالكامل من سوريا.

