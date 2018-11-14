نشرة أخبار منتصف الليل.. مصر تصدر بيانا تعليقا على تصاعد الأوضاع في قطاع غزة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مصر تصدر بيانا تعليقا على تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، والأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم ١٣ نوفمبر الجاري، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى ومصابين، محذرةً من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





يسود غدا الأربعاء، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.





قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة،: "نسعى لتحديث قاعدة بيانات الوزارة بشكل دائم حول حجم العمالة المصرية في الخارج".





أعلنت العديد من الأجهزة الرسمية الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الاستنفار والحذر تحسباً لسيول متوقعة، على غرار ما جرى من سيول مدمرة في البحر الميت وجنوب المملكة، خلال الأسبوعين الماضيين والتي أودت بحياة 33 شخصاً.





عرضت واشنطن، مساء اليوم، 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين من حركة حماس وميليشيات حزب الله متورطين بأعمال إرهابية.







