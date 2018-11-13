وزير القوى العاملة يكشف حقيقة عودة العمالة المصرية من الخارج بحلول 2020
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:33 مأمنية فوزي
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة،: "نسعى لتحديث قاعدة بيانات الوزارة بشكل دائم حول حجم العمالة المصرية في الخارج".
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "نحصل على مشروعات صغيرة ومتوسطة لعرضها على المستشارين العماليين في الدول العربية، لترويجها للعمالة المصرية، بأنه سيكون لهم مكان للعمل عند العودة لمصر".
وتابع: "ما يتردد عن عودة العمالة المصرية من الخارج بحلول 2020 افتراضات، وتأثير عودة أي عمالة مصرية في الفترة المقبلة سيكون طفيفًا".
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