وزير القوى العاملة يكشف حقيقة عودة العمالة المصرية من الخارج بحلول 2020

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة،: "نسعى لتحديث قاعدة بيانات الوزارة بشكل دائم حول حجم العمالة المصرية في الخارج".





وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "نحصل على مشروعات صغيرة ومتوسطة لعرضها على المستشارين العماليين في الدول العربية، لترويجها للعمالة المصرية، بأنه سيكون لهم مكان للعمل عند العودة لمصر".



