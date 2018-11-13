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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:22 م
الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
أرشيفية
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يسود غدا الأربعاء، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة على شمال الصعيد، والطقس يلاطف شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 23 والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 18، ومطروح العظمى 22 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 والصغرى 15. 

المزيد عن: طقس غير مستقر سيناء سقوط الأمطار السواحل الشمالية السحب المنخفضة
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