الأردن: استنفار استعداداً لسيول متوقعة

أعلنت العديد من الأجهزة الرسمية الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الاستنفار والحذر تحسباً لسيول متوقعة، على غرار ما جرى من سيول مدمرة في البحر الميت وجنوب المملكة، خلال الأسبوعين الماضيين والتي أودت بحياة 33 شخصاً.

وفيما دعا الدفاع المدني ووزارة المياه المواطنيين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول، أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، أنها "وفي إطار حرصها على سلامة زوار المواقع السياحية والأثرية من المواطنين والضيوف السيّح خلال الظروف الجوية الأخيرة، فقد قامت باتخاذ عدة إجراءات احترازية ضمنت سلامة المواطنين والسياح".

وأعربت الوزارة في بيان صحفي عن تقديرها للجهود الوطنية التي بذلتها الأجهزة المختصة أثناء التعامل مع الظروف الجوية، مشيرةً إلى جهد والتعاون الكبير الذي بذلته سلطة إقليم البترا وجمعيات وكلاء السياحة والسفر وأدلاء السياح والنقل السياحي.

وتؤكد الوزارة أنها تتابع مع الجهات المعنية الرسمية تطوّرات الحالة الجوية والنشرات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.





وأكد أمين عام سلطة المياه المهندس إياد الدحيات، أن كافة الإدارات وشركات المياه تستعد للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وتأثيرات المنخفض الجوي، الذي ستتأثر به المملكة، وما يتوقع من هطول أمطار غزيرة.

وشدد على ضرورة عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي التي تحمل السلطة أعباء ونفقات كبيرة لمعالجتها، كاشفاً عن معالجة أكثر من 6 آلاف حالة فيضان في مناهل الصرف الصحي خلال المنخفض الأخير.