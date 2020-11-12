محمد فاروق "كابوس" جديد في الأهلي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:38 م
محمود خميس
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يقترب محمد فاروق صانع ألعاب نادي بيراميدز من العودة للنادي الأهلي في صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء التي تخشى أن يفشل فاروق مرة أخرى في الجزيرة رغم وجود بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر.
ولعب فاروق مع بيراميدز في الموسم الماضي 25 مباراة سجل فيها 6 أهداف وبلغت قيمته التسويقية 350 ألف يورو.
ويجيد نجم المقاولون العرب سابقًا اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر وأداء الأدوار الدفاعية والهجومية لكنه يجيد أكثر في المساحات الواسعة حيث يمتاز بالسرعة الفائقة في المرور بين المدافعين.
كان فاروق قد انضم إلى الأهلي في عام 2014 وحمل رقم 22 لكن يمكن وصف هذه التجربة بالفشلة لأنه لم يظهر خلالها بالشكل المطلوب.
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