عاجل.. نجم الأهلي يُثير الجدل ليؤكد أنباء رحيله

نشر أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صورة مثيرة للجدل وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستجرام " يحمل فيها حقيبته أمام غرفة خلع الملابس.









وكتب السنغالي أليو بادجي على صورته من غرفة خلع ملابس النادي الأهلي " تم " خاصةً مع إقتراب اللاعب من الرحيل عن جدران القلعة الحمراء.





ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع اللاعب من أجل مناقشة عرش الاتحاد السكندري الذي تلقاه بادجي مؤخراً في ظل رغبة القلعة الحمراء في تقليل عدد الأجانب لقيد المغربي بدر بانون.











