القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي.. وتحذير من مرتفع جوي يضرب البلاد.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
المتهمين بقتل فتاة المعادي
المتهمين بقتل فتاة المعادي
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما
حصلت بوابة الفجر على صورة المتهمين بقتل "مريم"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي".
صرح مصدر أمني، أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي، وهما اثنين من أصحاب السوابق أحدهما من مصر القديمة والثاني من بولاق الدكرور.

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020.

"انتظروا".. أحمد موسى يوجه رسالة تحذيرية لـ قطر
 قال الإعلامي أحمد موسى إن النظام القطري يمنع الاقتراب بأي أخبار من الأسرة الحاكمة وإلا تعرض صاحبها للسجن 5 سنوات، معقبا متهكما: " تناول أى خبر يعمل على اثارة الرأي العام بقطر يتم حبسه 5 سنوات في حين انه عندما تقوم السلطات المصرية بالقبض على خلايا تستهدف إسقاط الدولة يروجون ان مصر ضد حرية الرأي والتعبير".

الصحة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وانخفاض في حالات الوفاة
 أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97920 حالة حتى اليوم.

أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور
علق مصدر مسؤول داخل العلاقات العامة باللجنة الأولمبية الدولية عن قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة أربعة أعوام.

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