خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور





لا صوت يعلو في الوسط الرياضي المصري، على إيقاف اللجنة الأولمبية المصرية، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة أربعة أعوام عن ممارسة أي نشاط رياضي.





رد اللجنة الأولمبية الدولية على إيقاف مرتضى منصور





علق مصدر مسؤول داخل العلاقات العامة باللجنة الأولمبية الدولية عن قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة أربعة أعوام.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ« الفجر الرياضي »: " نعم اللجنة الأولمبية المصرية تملك الحق في إيقاف رؤوساء الأندية، عن الممارسات الرياضية، وفقًا للميثاق الأولمبي الدولي".





وبسؤال المصدر عن تعليقه على أسباب الإيقاف أكد أن هذا الشأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية، ولها مطلق الحرية في قرارها.





وأتم المصدر: " في حال وصول لنا شكوى رسمية من المتضرر، بالطبع سننظر فيها".





الجدير بالذكر أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك، جاء وفقا لمدونة السلوك بالميثاق الأولمبي.



