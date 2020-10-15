الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم
الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم

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