بيان بشأن كورونا وحقيقة تأجيل دراسة الجامعات وبشرى للزمالك.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:13 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى السياسي أو الرياضي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

الصحة: تسجيل 106 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى اليوم.

وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات
 قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك عدة شائعات انتشرت مؤخرًا تتعلق بالوضع الجامعي، نافيا ما تردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد، معلقا: "هنبدأ في موعدنا المعلن عنه سابقا".

سمير صبري: "كنا بنتشتم من الإسرائيليين على الحدود" (فيديو)
وأضاف "صبري" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كنت بروح الجبهة أنا ونادية لطفي وعبد الحليم حافظ وجورج سيدهم، وكنا بنشوف الجنود الإسرائيليين بالمايوهات، وكانوا بيشتمونا".

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي
ذكرت تقارير صحفية أن عبد الله جمعة نجم الزمالك نجح في تثبيت أقدامه من جديد كأحد العناصر الأساسية في تشكيل فريقه، حيث ابتعد عن المشاركة أساسيًا في مباريات الزمالك منذ التعاقد مع محمد عبد الشافي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الأهلي في الدوري أجرى على إثرها جراحة في الكتف.

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