بيان بشأن كورونا وحقيقة تأجيل دراسة الجامعات وبشرى للزمالك.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

الصحة: تسجيل 106 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

سمير صبري: "كنا بنتشتم من الإسرائيليين على الحدود" (فيديو)

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس السبت

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى السياسي أو الرياضي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى اليوم.قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك عدة شائعات انتشرت مؤخرًا تتعلق بالوضع الجامعي، نافيا ما تردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد، معلقا: "هنبدأ في موعدنا المعلن عنه سابقا".وأضاف "صبري" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كنت بروح الجبهة أنا ونادية لطفي وعبد الحليم حافظ وجورج سيدهم، وكنا بنشوف الجنود الإسرائيليين بالمايوهات، وكانوا بيشتمونا".كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.ذكرت تقارير صحفية أن عبد الله جمعة نجم الزمالك نجح في تثبيت أقدامه من جديد كأحد العناصر الأساسية في تشكيل فريقه، حيث ابتعد عن المشاركة أساسيًا في مباريات الزمالك منذ التعاقد مع محمد عبد الشافي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الأهلي في الدوري أجرى على إثرها جراحة في الكتف.