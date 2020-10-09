وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي وأمين عام المستشفيات الجامعية، إن تنسيق الجامعات الأهلية تم تقسيمه على مرحلتين، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بظهور نتائج المتقدمين لهذه الجامعات الجديدة.



وأضاف حسام عبدالغفار خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم بدءًا من الجمعة، سيتم استقبال الملفات والطلاب الذين تقدموا للجامعات ونجحوا في المرحلة الأولى أو نظرائهم الذي تقدموا في المرحلة الثانية وظهرت نتائجهم، ومراجعة أوراقهم الثبوتية التي تقدموا بها.



وتابع أمين عام المستشفيات الجامعية، أن وزير التعليم العالي أوضح انتهاء جزء كبير من استعدادات الجامعات الأهلية، حيث تم الانتهاء من فرش المدرجات وتجهيز المعامل، لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.



وأردف: أنه تم الانتهاء من التعاقدات مع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والطواقم الإدارية، كما أوشكت الجامعات على الانتهاء من توصيلات الإنترنت والبنية التحتية وغيرها.



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك عدة شائعات انتشرت مؤخرًا تتعلق بالوضع الجامعي، نافيا ما تردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد، معلقا: "هنبدأ في موعدنا المعلن عنه سابقا".وأكد "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لا صحة لما تردد بشأن انه سيتم تأجيل تطبيق نظام تعليم الهجين، موضحا أن النظام سيطبق كما أعلن عنه، منوها بأنهم اعتادوا على اطلاق الشائعات.وعن فرض رسوم للدخول للجامعات، أكد وزير التعليم العالي، أنه لا أساس من الصحة لهذه المعلومات، ولن تطبق اي رسوم للدخول للجامعات، لافتا إلى أنه انتشرت شائعة أخرى أنه سيتم تطبيق نظام الفصب بيت الطلاب والطالبات داخل الجامعة وهى أيضا شائعة.