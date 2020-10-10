بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

ذكرت تقارير صحفية أن عبد الله جمعة نجم الزمالك نجح في تثبيت أقدامه من جديد كأحد العناصر الأساسية في تشكيل فريقه، حيث ابتعد عن المشاركة أساسيًا في مباريات الزمالك منذ التعاقد مع محمد عبد الشافي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الأهلي في الدوري أجرى على إثرها جراحة في الكتف.





واستعاد عبد الله جمعة جزءًا من مستواه بعد مروره بالعديد من المراحل تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك.





وفي الفترة الماضية، عانى عبد الله جمعة من زيادة ملحوظة في الوزن مما أثر على مجهوده البدني ليبتعد عن التشكيل الأساسي للفارس الأبيض، حيث تسببت الإصابة التي تعرض لها جمعة في زيادة بوزنه ولم يتخلص منها بسهولة أثناء فترة تألق عبد الشافي.





وعاد عبد الله جمعة لمركز الظهير الأيسر للزمالك مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها عبد الشافي على الرغم من عدم جاهزيته البدنية.





وتحمل جمعة مسئولية قيادة الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء في المباريات الأخيرة من جديد لينجح في فقدان الكثير من وزنه الزائد الذي استعاد معه لياقته البدنية في وقت مهم وحساس قبل أيام من مواجهة الرجاء المغربي الهامة.





وتألق عبدالله جمعة على المستوى الفني مع استمرار مشاركته أساسيًا ليطمئن جمهور الزمالك جزئيا على الجبهة اليسرى قبل مواجهة الرجاء المغربي في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في انتظار استعادة كامل مستواه وآداؤه الفني على المستويين الدفاعي والهجومي.





يذكر أن الزمالك سيلتقي بمنافسه الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 18 و24 أكتوبر الحالي، حيث تقام مباراة الذهاب بالمغرب في حين تقام مباراة العودة في مصر.



