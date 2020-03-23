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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
الإثنين 23/مارس/2020 - 05:10 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 23/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || مباحثات "سورية - روسية" لوقف إطلاق النار في إدلب
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الإثنين، بأن "الوزير سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل وقف إطلاق نار الدائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس التونسي يأمر الجيش بالنزول لتطبيق حظر التجول
ذكرت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الاثنين، أن "الرئيس قيس سعيد، أمر بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع الجولان".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || السفير الأمريكي لدى بوركينا فاسو يعلن إصابته بـ"كورونا"
أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بوركينافاسو أندرو يونغ، مساء اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مؤكدا على فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة.
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