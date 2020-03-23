Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الرئيس التونسي يأمر الجيش بالنزول لتطبيق حظر التجول

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:12 م
Advertisements
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
الفجر
Advertisements

ذكرت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الاثنين، أن "الرئيس قيس سعيد، أمر بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع الجولان".

ويأتي قرار الرئيس سعيد، عقب تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد.

هذا وأكدت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، حجراً صحياً كاملاً في البلاد؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأصدر أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا حظر التجول تونس الرئيس التونسي

أخبار تهمك

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ 17 دقيقة

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ساعة و 10 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موندو ديبورتيفو: فيروس كورونا يُصيب أحد قادة برشلونة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح.. قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني بشأن الدوري

منذ 40 دقيقة

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تقارير إسبانية .. برشلونة يستقر على ضم صفقة جديدة

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

سفارة الإمارات في الأردن تدعو رعاياها للتواصل معها

عاجل.. سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الإعلان عن تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" في التشيك

إسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1071 حالة

الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

الداخلية: رجال الأمن متواجدون بأماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول

04:14 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status