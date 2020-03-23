عاجل.. الرئيس التونسي يأمر الجيش بالنزول لتطبيق حظر التجول





ذكرت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الاثنين، أن "الرئيس قيس سعيد، أمر بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع الجولان".





ويأتي قرار الرئيس سعيد، عقب تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد.





هذا وأكدت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة.





كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، حجراً صحياً كاملاً في البلاد؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأصدر أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



