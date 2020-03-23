مباحثات "سورية - روسية" لوقف إطلاق النار في إدلب





أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الإثنين، بأن "الوزير سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل وقف إطلاق نار الدائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا".





وبحث شويجو مع الأسد تقديم روسيا لمساعدات إنسانية إلى سوريا، ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافي بدعم من مختصين روس ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.





وكانت أنقرة، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، مقتل جنديين تركيين في محافظة إدلب شمالي غرب سوريا في أول خسائر لها منذ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة بداية شهر مارس الجاري.





وكشف كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم ومحافظة سيواس (وسط)، التي يتحدر منها أحد الجنديين، عن مقتل الجنديين في إدلب، وذلك على حسابيهما على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





ولم توضح السلطات التركية ظروف مقتل الجنديين، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بـ"انفجار عبوتين ناسفتين انفجرتا في رتل عسكري للقوات التركية أثناء مروره على الطريق الدولي إم -4" في ريف إدلب الغربي.



هذا تتواصل الخسائر الكبرى التي يتكبدها النظام التركى وفصائله المسلحة الإرهابية في سوريا، في الوقت الذى سقط فيه عدد كبير من الجنود الأتراك، خلال هجوم من الجيش السورى على رتل عسكرى في مدينة إدلب.



