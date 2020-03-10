الأهلي يعلن جاهزية أجايي ويثير الجدل حول رمضان صبحي

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي جديد اليوم الثلاثاء قبل انطلاق التدريب للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.





وحرص صبحي على التواجد في مقر النادي أمس واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي اليوم قبل مشاركته في المران.

ويؤدي الأهلي تدريبه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غد الأربعاء، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من جنوب إفريقيا.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية جونيور أجايي لاعب الفريق، وعدم وجود أي عائق يمنعه من المشاركة في التدريب الجماعي.