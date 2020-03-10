عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

تعرض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لضربة موجعة بعد تعرض نجم االفريق لإصابة خطيرة.

وكشف أحمد عادل، طبيب فريق كرة السلة رجال بالأهلي، عن إصابة يوسف المعداوي لاعب الفريق، بقطع في وتر أكيلس بالقدم اليمنى.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي، أن اللاعب أجرى الفحوصات والأشعة اللازمة التي أكدت صحة التشخيص المبدئي، ومن المقرر أن يخضع لجراحة في الوتر غدًا الثلاثاء تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

وكان اللاعب قد شعر بألم شديد في التدريبات قبل بضعة أيام في أول ظهور له مع الفريق الأول لكرة السلة بعد فترة غياب بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي على خلفية إجراء اللاعب لجراحة غضروف الركبة في سبتمبر الماضي.