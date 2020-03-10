Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:57 ص
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
تعافى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وطلب رمضان صبحي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني المشاركة في مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات بداية من مباراة الفريق السكندري بالدوري.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضغوط اللاعب للمشاركة في مباراة سموحة حيث يفضل فايلر عدم المجازفة بمشاركة رمضان صبحي وعدم التعجل في عودته من جديد إلى المباريات مرة أخرى.

وفي حال عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة سموحة ولو في جزء بسيط من اللقاء سيكون رمضان صبحي مرشحاً بقوة للمشاركة في مباراة إنبي المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فايلر رياضة رمضان صبحي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

علماء يتوصلون لتفاصيل جديدة بشأن السيطرة على فيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعة

"طب المنوفية" يكشف عن حقيقة إصابة ممرضة بـ"الكورونا"

منذ ساعة و نصف

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ ساعتين

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

06:26 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

07:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status