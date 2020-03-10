فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

تعافى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.





وطلب رمضان صبحي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني المشاركة في مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات بداية من مباراة الفريق السكندري بالدوري.





ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضغوط اللاعب للمشاركة في مباراة سموحة حيث يفضل فايلر عدم المجازفة بمشاركة رمضان صبحي وعدم التعجل في عودته من جديد إلى المباريات مرة أخرى.





وفي حال عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة سموحة ولو في جزء بسيط من اللقاء سيكون رمضان صبحي مرشحاً بقوة للمشاركة في مباراة إنبي المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.



