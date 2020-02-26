أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 26/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || للمرة الأولى.. إصابة أطفال بفيروس كورونا في إيطاليا



أعلن مسؤولين في لومباردي، بما في ذلك العاصمة المالية لإيطاليا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفعت بين عشية وضحاها إلى 259 اليوم من 240 يوم الثلاثاء.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || أردوغان: تركيا ستعمل على استخدام المجال الجوي في إدلب

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه في إطار جهوده لحماية المدنيين ووقف الهجمات في إدلب، شمال غرب سوريا، تبحث تركيا عن طريقة يمكنها من خلالها استخدام المجال الجوي في المنطقة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الارتفاع المفاجئ في الإصابات بكورونا يثير قلقا عميقا