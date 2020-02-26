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أردوغان: تركيا ستعمل على استخدام المجال الجوي في إدلب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه في إطار جهوده لحماية المدنيين ووقف الهجمات في إدلب، شمال غرب سوريا، تبحث تركيا عن طريقة يمكنها من خلالها استخدام المجال الجوي في المنطقة.

وصرح الرئيس أردوغان للمشرعين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة "مشكلتنا الأكبر هي أننا لا نستطيع استخدام المجال الجوي (فوق إدلب)"، جنوب الحدود التركية. مضيفًا "آمل أن نكتشف شيئًا قريبًا لهذا الغرض". وفقًا لوكالة رويترز.

وشدد على أن تركيا لن تتراجع عن إدلب.

 
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الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا تركيا بشار الاسد المجال الجوي اردوغان ادلب

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