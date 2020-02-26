Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية: الارتفاع المفاجئ في الإصابات بكورونا يثير قلقا عميقا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح الأمين العامل لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "يثير قلقًا عميقًا"، لكن لا يزال من الممكن احتواء الفيروس ولا يرقى إلى مستوى الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "تم تأكيد إصابات مرتبطة بإيران في البحرين والعراق والكويت وعمان، في حين تم اكتشاف حالات مرتبطة بإيطاليا في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وحسب "تيدروس" والأرقام التي قدمتها المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب: "لكن للمرة الأولى يوم الثلاثاء، تجاوز عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها رسميًا خارج الصين - 427 حالة، من قبل 37 دولة - الحالات الجديدة التي أبلغت عنها بكين (411).

كما قال "تيدروس": "لا ينبغي أن نكون حريصين للغاية على إعلان وباء دون تحليل دقيق وواضح للحقائق".

وأضاف، في تصريحات للدبلوماسيين في جنيف: "في 30 يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية بالفعل عن حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، وهي أعلى درجات الإنذار".

وأوضح: "أن استخدام كلمة وباء بلا مبالاة ليس له أي فائدة ملموسة، ولكنه ينطوي على مخاطر كبيرة من حيث تضخيم الخوف والوصم غير المبرر وغير الضروري، وشلل النظم. قد يشير أيضًا إلى أننا لم نعد نستطيع احتواء الفيروس، وهذا غير صحيح".

وأردف تيدروس، أن: "بعثة منظمة الصحة العالمية ستسافر إلى إيران في نهاية الأسبوع. كان من المفترض في الأصل السفر إلى هناك يوم الثلاثاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، اليوم الاربعاء، في إعلان بثه التلفزيون الحكومي إن 19 شخصًا لقوا حتفهم وأًصيب 139 شخصًا بفيروس كورونا في إيران.

Advertisements

أخبار تهمك

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

منذ ساعة و 22 دقيقة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ 41 دقيقة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

منذ 33 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

منذ ساعتين

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:42 م

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

03:43 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

12:11 م

خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

03:51 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status