الصحة العالمية: الارتفاع المفاجئ في الإصابات بكورونا يثير قلقا عميقا

صرح الأمين العامل لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "يثير قلقًا عميقًا"، لكن لا يزال من الممكن احتواء الفيروس ولا يرقى إلى مستوى الوباء.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "تم تأكيد إصابات مرتبطة بإيران في البحرين والعراق والكويت وعمان، في حين تم اكتشاف حالات مرتبطة بإيطاليا في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وحسب "تيدروس" والأرقام التي قدمتها المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب: "لكن للمرة الأولى يوم الثلاثاء، تجاوز عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها رسميًا خارج الصين - 427 حالة، من قبل 37 دولة - الحالات الجديدة التي أبلغت عنها بكين (411).





كما قال "تيدروس": "لا ينبغي أن نكون حريصين للغاية على إعلان وباء دون تحليل دقيق وواضح للحقائق".





وأضاف، في تصريحات للدبلوماسيين في جنيف: "في 30 يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية بالفعل عن حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، وهي أعلى درجات الإنذار".





وأوضح: "أن استخدام كلمة وباء بلا مبالاة ليس له أي فائدة ملموسة، ولكنه ينطوي على مخاطر كبيرة من حيث تضخيم الخوف والوصم غير المبرر وغير الضروري، وشلل النظم. قد يشير أيضًا إلى أننا لم نعد نستطيع احتواء الفيروس، وهذا غير صحيح".





وأردف تيدروس، أن: "بعثة منظمة الصحة العالمية ستسافر إلى إيران في نهاية الأسبوع. كان من المفترض في الأصل السفر إلى هناك يوم الثلاثاء".



