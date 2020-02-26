أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 26/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الهند: ارتفاع عدد القتلى إلى 19 بعد أعمال عنف



قتل 19 شخصًا على الأقل في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بشأن قانون الجنسية الجديد رغم وجود هدوء غريب، اليوم الاربعاء، في أعمال الشغب.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || أمريكا تعلن حالة الطوارئ استعدادا لفيروس كورونا

أعلن مسؤولو الصحة بأمريكا، حالة الطورائ بمدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، بسبب فيروس كورونا الجديد، على الرغم من عدم تسجيل إصابات في المدينة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل 5 مسلحين موالين لتركيا في ريف إدلب بسوريا