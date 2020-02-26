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أمريكا تعلن حالة الطوارئ استعدادا لفيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:49 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن مسؤولو الصحة بأمريكا، حالة الطورائ بمدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، بسبب فيروس كورونا الجديد، على الرغم من عدم تسجيل إصابات في المدينة.

                                              

واتخذت سلطات المدينة في ولاية كاليفورنيا، هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة فيروس كورونا الجديد وزيادة الوعي العام بمخاطر الفيروس القاتل، الذي تسبب بوفاة أكثر من 2760 شخصا في جميع أنحاء العالم.

 

وذكرت وكالة "رويترز"، أن رئيس بلدية المدينة، لندن بريد، قال في بيان: "على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة بين سكان سان فرانسيسكو، فإن الوضع العالمي يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستعداد".

 

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في العالم إلى أكثر من 81 ألف إصابة، من بينها 57 حالة في الولايات المتحدة، كانت مرتبطة في الغالب بالسفر إلى الخارج، بعضهم تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، والبعض الآخر من السفينة "دايموند برنسيس"، التي وضعت في الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان.

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ولاية كاليفورنيا مدينة سان فرانسيسكو فيروس كورونا حالة الطوارئ امريكا

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