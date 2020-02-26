الهند: ارتفاع عدد القتلى إلى 19 بعد أعمال العنف بشأن قانون الجنسية

قتل 19 شخصًا على الأقل في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بشأن قانون الجنسية الجديد رغم وجود هدوء غريب، اليوم الاربعاء، في أعمال الشغب.



وصرح مسؤول من مستشفى جورو تيج بهادور لوكالة رويترز: "هناك 15 مريضًا في حالة حرجة" مضيفًا أن 19 شخصًا توفوا الان في المنشأة.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والكريات، لكنهم ناضلوا لتفريق حشود القاء الحجارة المتورطين في أعمال العنف التي خرجت عن نطاق السيطرة يوم الاثنين. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



واندلعت المصادمات، التي تزامنت مع زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لقانون الجنسية الجديد الذي قدمته الحكومة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.



وكانت عاصمة الهند مركز الاضطرابات ضد قانون تعديل المواطنة، والذي يسهل على غير المسلمين من بعض الدول المجاورة التي يسيطر عليها المسلمون الحصول على الجنسية الهندية.



ويقول النقاد أن القانون متحيز ضد المسلمين ويقوض الدستور الهندي العلماني، ونفى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن يكون لديه أي تحيز ضد أكثر من 180 مليون مسلم في الهند.



وقال مسؤولو المستشفى إنه يمكن سماع صوت الطلقات في المنطقة، وأن الكثير من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية.



ومع ذلك، لم ترد تقارير فورية عن أي قتال اليوم الأربعاء.



وقال اتول جارج مدير ادارة الاطفاء في دلهي لرويترز، اليوم "الموقف أفضل نسبيًا من الأمس في المناطق التي تشهد أعمال عنف."



وأضاف أن إدارة الاطفاء ركزت مركبات اضافية في المنطقة وأن كبار المسؤولين يخيمون هناك.



وقال أيضًا "لا يوجد مثيري شغب في الشوارع، وتمكنت سياراتنا من الوصول إلى المنطقة".



