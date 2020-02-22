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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 22/فبراير/2020 - 01:46 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 22/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وكالة إيرانية: "الحرس الثوري" يتصدر الانتخابات البرلمانية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
صرحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن قائمة المرشحين المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تسجل 397 حالة إصابة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني شهد 397 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 21 فبراير، بعد أن كان 889 حالة في اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ليس لها صلة وبائية واضحة رغم أن إجمالي عدد الحالات خارج الصين ما زال صغيرًا نسبيًا.

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الحرس الثوري الانتخابات البرلمانية إيران

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