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الصين تسجل 397 حالة إصابة بفيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:35 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني شهد 397 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 21 فبراير، بعد أن كان 889 حالة في اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين القارية إلى 76288 حالة.

وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في البر الرئيسي للصين إلى 2345 حتى نهاية 21 فبراير. وسجلت مقاطعة هوبى بوسط البلاد، مركز التفشي، 106 حالة وفاة جديدة، 90 منها فى عاصمة مقاطعة ووهان.

انتشر الفيروس في حوالي 26 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي الصيني، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، وفقًا لرويترز.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة: "لا تزال لدينا فرصة لاحتواءه.. إذا لم نفعل ذلك، إذا أهدرنا الفرصة، فستكون هناك مشكلة خطيرة على أيدينا".

ساء تفشي المرض في شمال إيطاليا، مع وفاة أول رجل مسن، من بين 17 حالة مؤكدة بما في ذلك أول حالة معروفة لانتقال العدوى المحلي.

ارتفع اجمالى عدد الحالات المؤكدة فى البر الرئيسى للصين الى 76288 حالة، وبلغ عدد القتلى 2345 حتى نهاية يوم الجمعة. سجلت مقاطعة هوبى بوسط البلاد، مركز التفشي، 106 حالات وفاة جديدة منها 90 في عاصمتها ووهان.

وقد ذكر علماء صينيون يوم الجمعة أن امرأة من ووهان سافرت على بعد 400 ميل (675 كم)، وأصابت خمسة أقارب دون أن تظهر عليها أي علامات عدوى، مما يقدم دليلًا جديدًا على الانتشار بدون أعراض.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعه هوبي فيروس كورورنا الصين

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