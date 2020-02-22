وكالة إيرانية: "الحرس الثوري" يتصدر الانتخابات البرلمانية

صرحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن قائمة المرشحين المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران.



وأعلن التلفزيون الحكومي، اليوم أيضًا، أن إيران بدأت في فرز الأصوات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل الحلفاء المتشددون للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية كبيرة بناءً على النتائج الأولية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وبدأت إيران فرز الاصوات في الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم، والتي من المرجح أن يفوز فيها الحلفاء المتشددون للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي.



