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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 .


افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  اليوم الاثنين، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس.


علنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مناطق (التقسيم السياحي- الكتلة القديمة- شارع الحرية)بمدينة القناطر الخيرية اليوم الثلاثاء.


شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.


قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي المستهدف للعام 2020 رغم التأثير الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا الجديد.



إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.


عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمتابعة برنامج عمل صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم بحضور الدكتورة داليا عبد القادر، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب فى الصندوق.


توقع تقرير صادر عن "بحوث اتش سي لتداول الأوراق المالية"، أن يتجه البنك المركزي خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر الخميس المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة، ووهو ما يتماشي مع تقرير صادر من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

 
استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال العام الماضى، فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك فى أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار. 


قررت الصين إعفاء 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي المبرم مع الولايات المتحدة.



أكدت غرفة الجيزة التجارية، أن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط بذلت خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة فى سبيل استقرار مجتمع الأعمال ضريبياً وتحديث نظم المحاسبة للممولين، موجهةً الشكر للدكتور محمد معيط على استجابته لمطالبة عادل ناصر رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعديل قواعد الحجز الإداري على المتعثرين فى سداد الضرائب.


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وبحضورايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، و كريستاليناغورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصادياً من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

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الكلمات المفتاحية

منتدى المرأة العالمي فيروس كورونا الثلاثاء 18-2-2020 التنمية الإقتصادية الإمارات إيديوجيت

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