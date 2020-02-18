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توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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توقع تقرير صادر عن "بحوث اتش سي لتداول الأوراق المالية"، أن يتجه البنك المركزي خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر الخميس المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة، ووهو ما يتماشي مع تقرير صادر من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

 

وقالت "اتش سي" في تقرير، إن توقعاتها بتثبيت سعر الفائدة تقوم على انخفاض الاحتياطي الغير رسمي من العملة الأمريكية إلى 4.4 مليار دولار نهاية يناير من 7.4 مليار دولار في ديسمبر بسب سداد مصر ديون خارجية، بجانب الحفاظ على جاذبية مصر في جذب استثمارات الغير مباشرة حيث أن معدل العائد الحالى هو الأعلى مقارنة بالأسواق الناشئة الآخري.

 

وعن ارتفاع معدلات التضخم خلال يناير الماضي، أكد التقرير أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

 

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم الخميس القادم لتحديد أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض، بعدما ثبتها في اجتماع شهر يناير الماضي عند مستويات 12.25% و13.25% على الأيداع والاقتراض.

 

وكانت قد توقعت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالي ان يتمهل المركزي في خفض سعر الفائدة هذا الأجتماع، على أن يخفضها خلال عام 2020 بنسبة تترازح بين 2% إلى 3% خلال الأجتماعات القادمة.


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