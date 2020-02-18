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قطع المياه عن بعض المناطق بالقليوبية مساء اليوم
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:43 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مناطق (التقسيم السياحي- الكتلة القديمة- شارع الحرية)بمدينة القناطر الخيرية اليوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 من الساعه 11 مساءا حتي الساعة 12 ظهر اليوم التالي الموافق 19/2/2020 وذلك لاصلاح عطل بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم (1).
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين واصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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