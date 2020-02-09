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طباخ الأوسكار يستعرض مهاراته في الطهي على السجادة الحمراء

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:47 م
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طباخ الأوسكار
طباخ الأوسكار
أحمد جمال أحمد
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استعرض الطباخ الشهير "ولفجانج باك" مهاراته في الطبخ بوصوله للسجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ 92، وبرفقته مجموعة من الحلوى المستوحى من تمثال الأوسكار.

وتشهد مراسم حفل جوائز الاوسكار في دورتها رقم 92 لعام 2020 الجاري، احتفال الطباخ الشهير "ولفجانج باك" بعامه الـ 26 على التوالي، كطباخ لحفل العشاء الرسمي"جفرنرز بول"، الذي يقام على هامش حفل جوائز الأوسكار.

ومن المنتظر أن يشهد حفل العشاء الملازم لحفلات الأوسكار هذا العام، تقديم الطاهي "ولفجانج باك" لأكثر من 30 طبق متنوع، ستجتمع بالكامل على كونها أطباق أطعمة نباتية.



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