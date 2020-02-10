عاجل| "أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. كواليس ومفاجآت نارية في حفل الجوائز العالمي (تغطية خاصة)

الفجر الفني





ينشر موقع ""، تغطية خاصة لحظة بلحظة لحفل الجوائز العالمي "أوسكار 2020"، الذي سينطلق في الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لمتابعينا الأفاضل.ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لحفل الجوائز العالمي "أوسكار 2020 - Oscars 92nd":