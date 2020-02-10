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عاجل| "أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. كواليس ومفاجآت نارية في حفل الجوائز العالمي (تغطية خاصة)
الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:04 ص
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أحمد جمال أحمد
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ينشر موقع "الفجر الفني"، تغطية خاصة لحظة بلحظة لحفل الجوائز العالمي "أوسكار 2020"، الذي سينطلق في الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لمتابعينا الأفاضل.
ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لحفل الجوائز العالمي "أوسكار 2020 - Oscars 92nd":
ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لحفل الجوائز العالمي "أوسكار 2020 - Oscars 92nd":
"ولفجانج باك" يستعد للاحتفال بعامه الـ 26 كطباخ رسمي لجوائز الأوسكار
تشهد مراسم حفل جوائز الاوسكار في دورتها رقم 92 لعام 2020 الجاري، احتفال الطباخ الشهير "ولفجانج باك" بعامه الـ 26 على التوالي، كطباخ لحفل العشاء الرسمي"جفرنرز بول"، الذي يقام على هامش حفل جوائز الأوسكار... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
"بيلي بورتر" بإطلالة غريبة كعادته يفتتح السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لقطات من وصول النجم "بيلي بورتر" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.. لمزيد من لقطات الفنانين والنجوم المشاركين في "أوسكار 2020 - Oscars 92nd" اضغط هنا
الحمل يزيد من تألق "كاريسا كولينر" على السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
كما نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار، لقطات من وصول النجمة كاريسا كولينر للسجادة الحمراء... لمشاهدة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
لقطات من توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"، لقطات من توافد النجوم والنجمات للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري... لمشاهدة المزيد اضغط هنا
طباخ الأوسكار يستعرض مهاراته في الطهي على السجادة الحمراء
من جهته، استعرض الطباخ الشهير "ولفجانج باك" مهاراته في الطبخ بوصوله للسجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ 92، وبرفقته مجموعة من الحلوى المستوحى من تمثال الأوسكار... لمعرفة المزيد اضغط هنا
إطلالة مثيرة لـ"زازي بيتز" تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بحفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"
ونشرت الصفحة، لقطات من وصول النجمة "زازي بيتز" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري... لمعرفة المزيد اضغط هنا
"دين تشارلز شابمان" يصل للسجادة الحمراء في حفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"
كما نشرت الصفحة، لقطات من وصول نجم فيلم 1917 الشاب "دين تشارلز شابمان" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري... لمشاهدة مزيد من التفاصيل عن الموضوع في "أوسكار 2020 - Oscars 92nd" اضغط هنا
عاجل.. حفيد عمر الشريف في حفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"
ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار، لقطات من وصول "عمر الشريف جونيور"، حفيد النجم عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري... لمعرفة المزيد اضغط هنا
عاجل| "أوسكار 2020".. سبب حضور عمر الشريف في حفل الجوائز العالمي
كما ينشر "الفجر الفني"، أسباب حضور عمر الشريف جونيور، في حفل الأوسكار بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.. لمعرفة السبب اضغط هنا
إيميليا كلارك تصل للسجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار بإطلالة وردية جذابة
ونشرتالصفحة الرسمية لجوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"، لقطات من وصول النجمة إيميليا كلارك للسجادة الحمراء.. . للاطلاع على مزيد من التفاصيل اضغط هنا
طاقم فيلم "Parasite" يصلون للسجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
كما نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار 2020، لقطات من وصول فريق عمل فيلم "باراسايت"... لمشاهدة مزيد من التفاصيل اضغط هنا
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