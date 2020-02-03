Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:14 م
Advertisements
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية
Advertisements
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2020 لطلاب المحافظة، وتم إرفاق نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصف الدراسي الأول 2020 على موقع مديرية التربية والتعليم البديل من خلال كتاب الاسم ورقم الجلوس.

وقال محافظ القليوبية، إن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية بلغ 70.28%، وطلاب نتيجة الإعدادية المهنية 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


رابط موقع مديرية التربية والتعليم البديل وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2020 محافظة القليوبية، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اضغط هنا، ثم اكتب رقم الجلوس واضغط على كلمة بحث، لتظهر لك النتيجة.

وهنأ محافظ القليوبية، جميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، لافتُا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهيئة أعضاء التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.


وأوضح "الهجان" أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ويشار إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21%، كما قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ‘ن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 94 ألفا و729 طالبا وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 ألفا و195 طالبا وطالبة.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org
نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2020 لمحافظة القليوبية بالمجموع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية للصف الدراسي الأول نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية نتيجة الاعدادية التيرم الاول نتيجة اعدادية القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محافـظ القليوبيــة بنسبة نجاح qalubiaedu

أخبار تهمك

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 22 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

منذ أقل من ساعتين

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 10 ساعة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لأول مرة.. نجم ريال مدريد يكشف عن تفاصيل انضمامه للملكي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019.. روابط مباشرة لنتيجة "الصف الأول والثاني والثالث" برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربيةوالتعليم qalubiaedu.org

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019| فور اعتمادها ننشر رابط للاستعلام عن نتيجتك بـ"رقم الجلوس" واسم الطالب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة البحيرة

بالاسم ورقم الجلوس NoW احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول القاهرة خلال بوابة نتائج التعليم الاساس

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

07:42 م

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

08:11 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status