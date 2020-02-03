ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

وقال محافظ القليوبية، إن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية بلغ 70.28%، وطلاب نتيجة الإعدادية المهنية 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم البديل وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2020 محافظة القليوبية، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ثم اكتب رقم الجلوس واضغط على كلمة بحث، لتظهر لك النتيجة.

وهنأ محافظ القليوبية، جميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، لافتُا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهيئة أعضاء التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.









وأوضح "الهجان" أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.





ويشار إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21%، كما قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ‘ن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 94 ألفا و729 طالبا وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 ألفا و195 طالبا وطالبة.