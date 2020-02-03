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عاجل... نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم البديل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:59 م
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من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم البديل

تصدرت جملة "مديرية التربية والتعليم بالقليوبية"، الاكثر بحثُا على محرك "جوجل"، وذلك بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2019-2020 بالقليوبية، حيث يبحث طلاب المحافظة عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الاول الخاصة بهم، ولكن فوجئ الطلاب بإن موقع alyoubia.moe.gov.eg  يعرض نتيجة العام الدارسي الماضي 2018/2019 فقط.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء الأعزاء، سنوفر لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي للتيرم الأول، حيث نقدم لكم جدول بالنتيجة لجميع أبناء المحافظة.

كما نقدم لكم رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية البديل اضغط هنا

تفاصيل نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية

ويذكر أن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اعتمد بالأمس نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول لأبناء المحافظة، حيث استلمت مدارس القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019-2020، وبلغ نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية 70.28%، وطلاب نتيجة الإعدادية المهنية 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


محافظ القليوبية هنئ طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين

وقدم عبد  الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، لافتُا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهيئة أعضاء التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.


وقال "الهجان" إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ويشار إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21%، كما قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ‘ن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 94 ألفا و729 طالبا وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 ألفا و195 طالبا وطالبة.

جدول نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظه القليوبية



نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم البديل
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